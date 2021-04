Lutte contre la Covid-19 : Emmanuel Macron annonce que « le vaccin français de Sanofi est en train d’avancer »

Emmanuel Macron s'est montré optimiste sur les progrès de Sanofi au sujet du développement de son vaccin contre la Covid-19. Le président de la République s’est exprimé lors d’une visite chez Delpharm, qui participe à la production (l'embouteillage) du vaccin Pfizer en France :

« Le vaccin français de Sanofi est en train d'avancer (…) La bataille qui est la nôtre, c'est celle de l'innovation et de la production ».

Emmanuel Macron s'est aussi montré confiant dans la capacité de produire à l'avenir « plusieurs vaccins français » dont celui de Valneva « qui permettra de compléter notre portefeuille de vaccins européens ».

Le chef de l’Etat a rappelé l'objectif, grâce aux différents sites, de produire 250 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 pour la France et l'Europe en 2021.

« Ces sites sont en train de monter en puissance, et vont encore le faire cet été ».

Le chef de l'Etat a reconnu que la France et l'Europe ont pris « moins vite » le « virage » de l'ARN messager, technologie de base des vaccins Pfizer et Moderna, « largement porté par le programme américain, (et qui) a brûlé toutes les étapes ».

Le chef de l'Etat a ensuite nuancé ses propos :

« Dès le mois de juin 2020, à une époque où on disait qu'on n'aurait jamais de vaccin dans l'année - nos scientifiques le disaient, moi-même je le disais - dès juin 2020 nous avons investi dans ces programmes. Nous allons nous organiser pour développer sur notre sol de la capacité de production de la substance même d'ARN messager ».

Le vaccin de Sanofi ne devrait pourtant pas être prêt cette année, selon le laboratoire. A la mi-mars, le laboratoire annonçait le lancement des premiers essais sur l'homme de son second projet de vaccin. Le premier reste en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement.

Les essais de phase 1 et 2 sont les premiers à être effectués sur l'homme dans le cadre du développement d'un traitement. Ils visent à vérifier qu'il n'est pas dangereux et à donner de premiers éléments sur son efficacité mais c'est la phase 3, réalisée sur bien plus de patients, qui permet de déterminer s'il est vraiment efficace.

Sanofi réalisera ces premiers essais sur 415 personnes, et attend de premiers résultats pour le troisième trimestre en vue du lancement de la phase suivante.

C'est le second vaccin contre la Covid-19 développé par Sanofi. Le premier, élaboré avec le britannique GSK, doit fonctionner de manière alternative, sur la base d'une protéine recombinante. Son développement a pris plusieurs mois de retard par rapport au calendrier prévu et les essais n'en sont qu'à la phase 2. Le groupe espère pouvoir le lancer à la fin 2021.

Sanofi va également aider à la mise en flacon de vaccins contre la Covid-19 développés par d'autres groupes : Pfizer et Johnson & Johnson, dont le vaccin vient d'être autorisé dans l'Union européenne.