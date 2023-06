Le gouvernement britannique a demandé à la Chine de fermer immédiatement les "postes de police" clandestins qui opèrent au Royaume-Uni, sous prétexte d'offrir des services administratifs, mais qui sont également accusés de servir à la traque des opposants politiques.

Ces "postes de police" clandestins ont suscité de vives préoccupations, car ils sont soupçonnés d'être utilisés pour surveiller et harceler les dissidents politiques chinois vivant au Royaume-Uni. Bien que prétendant offrir des services administratifs, leur véritable objectif semble être de contrôler les activités de la communauté chinoise sur le sol britannique, en particulier ceux qui s'opposent au gouvernement chinois.

Cette demande ferme du gouvernement britannique à la Chine reflète sa volonté de protéger les droits et la sécurité des individus sur son territoire, ainsi que de préserver la souveraineté nationale. Les attentes sont maintenant tournées vers la Chine pour qu'elle honore ses engagements en fermant ces "postes de police" clandestins et en respectant les normes internationales en matière de droits de l'homme et de libertés civiles.