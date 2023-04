Logement : Geoffroy Roux de Bézieux prédit «une catastrophe» si rien n'est fait

«Cela devrait être la grande cause du quinquennat», a déclaré le patron du Medef.

«Cela devrait être la grande cause du quinquennat». Invité dimanche du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, le numéro 1 du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a voulu pousser un «cri d’alerte» sur le manque de construction de logements en France, affirmant que le pays va «au-devant d’une catastrophe» sur ce sujet. Pour le président du syndicat patronal, le décalage entre les constructions et la demande de logements atteint des niveaux inquiétants. Le nombre de logements neufs construits sera certainement «en dessous de 300.000 en 2024», bien loin des 500.000 nécessaires par an. Selon son analyse, cette situation «devrait être la grande cause du quinquennat» car cette tension entre la demande et l’offre crée des niveaux de prix qui «obèrent le pouvoir d’achat» des Français.

Interrogé sur l’inflation et les demandes d’augmentation de salaire, il a ainsi rappelé, sans nier l’inflation alimentaire, que le logement pour ceux qui ne sont pas propriétaires était le pôle de dépenses «qui compte le plus» dans un budget. Il s’est d’ailleurs inquiété du sort des Français qui se lèvent tôt - selon la célèbre expression de Nicolas Sarkozy - «qui gagnent leur vie mais connaissent des fins de mois difficiles». Face à l’inflation, il a jugé légitime les demandes d’augmentation des salariés mais il a aussi voulu souligner que l’année dernière sur ce point les entreprises, surtout les plus grandes, avaient «fait le job».