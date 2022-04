Les Ukrainiens ont décidé d'utiliser le verbe "macroner" pour dénoncer l'immobilisme de la France face à l'offensive militaire russe

Une image de la rencontre entre Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine lors des négociations en 2018.

Face à l'horreur et aux difficultés de la guerre, les Ukrainiens tentent de solliciter l'aide de nombreux pays à travers le monde. Les Ukrainiens utiliseraient le verbe "macroner" pour dénoncer l'inaction de la France dans le bras de fer diplomatique et militaire avec la Russie.

Alors qu'Emmanuel Macron tente toujours de dialoguer avec Vladimir Poutine, Joe Biden a accusé le dirigeant russe de commettre un génocide en Ukraine. Les Ukrainiens auraient créer de nouveaux mots ou expressions dans le contexte si particulier de cette guerre. Selon des informations de BFMTV et du Parisien, un dictionnaire de mots liés à la guerre a été publié et relayé sur les réseaux sociaux. Parmi ces nouveaux mots figure le verbe "macroner", inspiré du président français Emmanuel Macron.

Les Ukrainiens ont inventé de nouveaux mots pour décrire la réalité dans laquelle ils sont plongés depuis le lancement de l'invasion russe.

Sur Telegram, un lexique de nouveaux mots sur la guerre mentionne en effet le verbe "macronete", qui pourrait se traduire par "macroner". La définition: "se montrer très inquiet d'une situation, mais ne rien faire". Une précision a même été apportée. Emmanuel Macron est mentionné nommément, "dont on ne se souvient pas pour une aide réelle, mais pour ses photos préoccupées de l'Elysée", une référence aux photos publiées sur Instagram par la photographe officielle de l'Élysée, Soazig de la Moissonnière, montrant Emmanuel Macron non rasé et en sweat à capuche.

Ce nouveau verbe gagnerait d'ailleurs en popularité en Ukraine. L'expression "arrête de macroner" serait ainsi en train de passer dans le langage courant, selon la rédaction du Parisien.

Depuis le début de la guerre, Emmanuel Macron multiplie les entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine. Ces échanges n'ont pour l'instant amené aucun résultat tangible.