Les tarifs des péages des autoroutes vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février 2023

Les tarifs des péages des principaux réseaux autoroutiers vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février 2023.

Les tarifs des péages des principaux réseaux autoroutiers vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février 2023, selon des précisions du ministère des Transports ce vendredi 2 décembre. Les prix des péages sont revalorisés tous les ans. Le calcul prend en compte au minimum 70% de l'inflation sur douze mois jusqu'en octobre, et d'éventuelles augmentations en fonction des travaux prévus par les différents concessionnaires.

L'augmentation prévue début 2023 est donc « sensiblement inférieure » aux 6,33% d'inflation mesurée par l'Insee à la fin du mois d’octobre, a tenu à préciser le ministère des Transports.

En 2022, les tarifs des péages avaient déjà augmenté de 2%.

Afin d’aider les automobilistes face à ces hausses, les sociétés d'autoroutes proposent des mesures commerciales. Une ristourne accordée depuis le début de l’année 2019 aux automobilistes faisant au moins 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire va ainsi passer de 30 à 40%.

Les véhicules électriques vont aussi bénéficier d'une réduction de 5% pendant un an, sur les réseaux Sanef/SAPN (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) et APRR/AREA (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), selon des informations de France Info.