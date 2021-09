Les règles du passe sanitaire pourraient être adaptées localement, annonce Gabriel Attal

Le passe sanitaire pourrait être adapté localement.

Le passe sanitaire pourrait prochainement évoluer, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lors d'une interview sur BFM Politique ce dimanche 19 septembre. Il a déclaré qu'une "réflexion" était en cours au sein de l'exécutif pour "adapter les règles, le passe sanitaire, peut-être d'autres, à la situation locale" et qu'un conseil de défense devrait se tenir "prochainement [...], probablement mercredi prochain", sur ce sujet.

Les autorités envisageraient de renouer avec une approche territoriale dans la lutte contre le Covid-19, a-t-il dit. "Tout l’enjeu dans les semaines et mois qui viennent, c’est de voir comment garder des outils dont on a vu qu’ils faisaient leurs preuves et qui nous permettent de protéger les Français et maintenir l’activité, et en même temps, de voir comment les adapter à la situation", selon Gabriel Attal.

Il a néanmoins choisi de rester prudent. "Ce virus, à plusieurs reprises, a surpris le monde entier", a rappelé Gabriel Attal, estimant que "probablement, la Covid a encore plus d'un tour dans son sac". L'objectif central reste d'éviter à tout prix un reconfinement ou de devoir fermer de nouveau les cafés, restaurants ou cinémas, a martelé le porte-parole.

Gabriel Attal n'a pas donné de seuil particulier à partir duquel les règles seraient adaptées, mais a évoqué le fait que le taux d'incidence est désormais inférieur à 50, dans de nombreux départements.

À Lire Aussi

Vaccination Covid : l’heure du grand désenchantement ?

À Lire Aussi

Vers un pass écolo ?

À Lire Aussi

Alain Robert a escaladé une tour à La Défense pour dénoncer le passe sanitaire

À Lire Aussi

Pr Karine Lacombe: "Ce serait beaucoup trop tôt" d'abandonner le passe sanitaire aujourd'hui

À Lire Aussi

Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, affirme que "99% des voyageurs contrôlés" ont un passe sanitaire

À Lire Aussi

Passe sanitaire : vers un allègement des mesures ?