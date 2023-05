Les potentiels électoraux de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen

Marine Le Pen ressort nettement en tête de ce duel à distance des chefs d’oppositions.

Un an après la dernière élection présidentielle, l’Ifop a mesuré pour Paris Première les potentiels électoraux des deux candidats ayant obtenu en 2022 les meilleurs scores derrière Emmanuel Macron, désormais animateurs chacun d’une partie des oppositions : Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Marine Le Pen ressort nettement en tête de ce duel à distance des chefs d’oppositions. Si seule une minorité de Français se déclare prête à voter pour elle (39%) à la prochaine élection présidentielle, l’ancienne présidente du Rassemblement national peut compter sur un robuste socle d’un quart (23%) des Français « certainement » prêts à voter pour elle, proche de son score du 10 avril 2022. Dans le détail, Marine Le Pen peut évidemment compter sur les sympathisants de son parti qui sont 73% à se déclarer certainement prêts à voter pour elle, de même que 72% de ses électeurs du premier tour en 2022 ou 60% des proches actuel de Reconquête. Et comme cela a été souvent observé, l’ancienne candidate du Rassemblement national peut compter parmi ses soutiens les plus fervents les catégories populaires (35%) et tout particulièrement les ouvriers (43%), ainsi que les Français peu diplômés (36% de ceux en possession d’un CAP ou BEP) ou de catégorie modeste (31%).

Si Jean-Luc Mélenchon rassemble une bien plus faible proportion de Français prêts à voter pour lui (22%, dont seulement 8% « certainement »), il obtient lui aussi ses meilleurs résultats parmi ses soutiens habituels. Ainsi, 55% des sympathisants de la France insoumise se déclarent « certainement » prêts à voter pour lui, de même que 39% de ses électeurs du premier tour de 2022, 25% des 18-24 ans et 15% des habitants de l’agglomération parisienne. Des proportions qui demeurent toutefois mesurées, d’autant plus que le vote des sympathisants des autres partis de la NUPES sont loin de lui être véritablement acquis (avec notamment 16% au Parti socialiste et 13% au sein d’Europe Ecologie Les Verts).