Covid-19 : Les pistes d'Olivier Véran pour inciter les Français les plus à risque à recourir à la troisième dose

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le Premier ministre, Jean Castex, dans la cour de l'Elysée.

D'après des informations du Canard Enchaîné, le gouvernement souhaiterait encourager les Français à recourir à la troisième dose du vaccin contre la Covid-19, notamment pour les plus fragiles.

Selon des informations du Canard Enchaîné, la mise en place des tests payants à partir du 15 octobre pourrait inciter les derniers récalcitrants à se faire vacciner.

D'après des indiscrétions de l'hebdomadaire satirique, une autre préoccupation a été évoquée au cours du Conseil de défense sanitaire du 6 octobre. Le gouvernement souhaiterait encourager les Français à recourir à la troisième dose.

Les personnes les plus à risque et les plus de 65 ans ne souhaitent pas encore recourir massivement à cette troisième dose, selon les agences régionales de santé.

Le gouvernement chercherait donc des moyens pour inciter les personnes concernées à recourir à la troisième dose.

Le ministre de la Santé aurait fait une suggestion, selon des informations du Canard Enchaîné, lors du Conseil de défense sanitaire. Olivier Véran aurait proposé de supprimer les avantages du passe sanitaire à tous ceux qui n'auraient pas de troisième dose, plus de sept mois après la deuxième injection.

Emmanuel Macron aurait répondu : "Travaillez sur ce scénario", selon des informations du Canard Enchaîné.

Reste à savoir si des mesures seront prises en ce sens dans les mois à venir, notamment en cas de rebond de l'épidémie.