Les Jeunes avec Macron lancent une campagne présidentielle parodiant Netflix

À droite on parle de primaire ou d'y aller seul, à gauche la réunion semble impossible et chez LREM ces problèmes n'existent pas puisqu'il n'y a qu'une tête pensante. Et celle-ci se prépare déjà à sa réelection. D'après Le Parisien, les Jeunes avec Macron ont obtenu l'accord de l'Élysée pour qu'ils aillent placadrer 50 000 affiches dans 80 villes de France.

Alors que Macron n'a pas encore exprimé formellement son intention de se présenter, cette campagne signerait le début de son début de campagne. Cette affiche emprunterait les codes des séries Neflix avec slogan fort « Vivement qu’on signe pour 5 saisons de plus » ainsi qu'une phrase affirmant que le chef de l'État est le « président des jeunes ». Le code couleur rouge et noir rapelle la plateforme de vidéo à la demande.

