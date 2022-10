Les îles Shetland sont privées d'Internet et de services téléphoniques après des dégâts sur un câble sous-marin

Des câbles sous-marins reliant les îles Shetland à l'Écosse ont été sévèrement endommagés coupant toute communication.

La police classe l'incident comme « majeur ».

De nombreuses personnes sur l'île des Shetlands ne peuvent pas utiliser les lignes fixes, les téléphones portables ou Internet après que le câble sous-marin le reliant à l'Écosse continentale a été endommagé. Environ 23 000 personnes vivent sur l'île principale, située à environ 210 km au nord du continent écossais.

Le câble entre les Shetland et les îles Féroé encore plus éloignées a été endommagé la semaine dernière.

La société BT a déclaré dans un communiqué que la panne est due à une rupture d'un câble fourni par un tiers et que les ingénieurs travaillent pour détourner les services via d'autres routes dès que possible et nous fournirons d'autres mises à jour.

Aucune information n'a été fournie sur la cause des dommages des câbles.

Le rétablissement de tous les services pourrait prendre plusieurs jours.