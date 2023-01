Les Français restent 15 mn de moins par jour devant leur téléviseur

Téléviseurs

En 2022, la diminution du temps passé quotidiennement à regarder la télévision, commencée depuis plusieurs années, s’est à nouveau accélérée. Les personnes âgées de 4 ans et plus ne restent plus que 3 h 26 en moyenne chaque jour devant les programmes télé. En un an leur attention a diminué de 15 minutes souligne Le Figaro.

«Durant la crise sanitaire, les téléspectateurs se sont habitués à diversifier leurs usages, notamment en se tournant vers les plateformes de streaming, comme Netflix ou Disney+. Mais le phénomène d’érosion avait déjà commencé bien avant. Il n’y a pas eu d’effondrement soudain en 2022», indique un expert du marché cité par Le Figaro.

En un an, le temps que la «femme responsable des achats de moins de 50 ans» consacre chaque jour aux programmes TV s’est contracté à hauteur de 25 minutes. En une décennie, c’est plus d’un tiers du «temps de cerveau disponible» de la femme de moins de 50 ans», chère aux annonceurs qui s’est volatilisé. Les enfants âgés de 4 à 14 ans sont, eux, en voie de disparition. En 2012, ils restaient scotchés pas moins de 2 h 15 devant le poste du salon. Aujourd’hui, c’est à peine une heure, moitié moins.