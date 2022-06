Les enregistrements vidéos des lignes RATP et RER desservant le Stade de France ont été automatiquement supprimés

RER

La polémique sur les images vidéo effacées risque de rebondir : "Après les images du Stade de France effacées, voici celles du métro et des RER. La RATP et la SNCF affirment toutes les deux ce vendredi au Parisien-Aujourd’hui en France que les enregistrements de vidéosurveillance de la journée et la soirée du 28 mai, jour de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, ont été automatiquement supprimées 72 heures après." écrit Le Parisien.

« Le délai de conservation des vidéos des caméras de vidéoprotection est de 72 heures pour des raisons de stockage, explique la RATP, en charge de la ligne du métro 13. Sans réquisition judiciaire, elles sont écrasées automatiquement par les nouveaux enregistrements. Nous n’avons eu aucune réquisition. »

"La RATP et la SNCF disposent d’un réseau de caméras de surveillance qui filment aussi bien les quais, les stations que leurs abords. Ces séquences auraient pu être précieuses, car plusieurs témoignages évoquent des agressions et des vols à proximité de ces gares et de cette station, parfois même sur le quai du métro après la rencontre." ajoute Le Parisien.