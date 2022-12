Les deux organisations patronales, l'Afep et le Medef, verdissent leur code de gouvernance

environnement

Le code révisé présenté par l'Afep et le Medef, renforce les missions du conseil d'administration et place au coeur de celles-ci la stratégie responsabilité sociale et environnementale (RSE) soulignent Les Echos.

Il recommande que « sur proposition de la direction générale, le conseil d'administration détermine des orientations stratégiques pluriannuelles » dans ces domaines ainsi qu'un plan d'action, tout particulièrement s'agissant du climat, qui devra faire l'objet d'« objectifs précis pour différents horizons de temps ». ajoutent Les Echos.

"Le code ne préconise en revanche pas aux entreprises de pratiquer le « Say On Climate », qui consiste à faire approuver par les actionnaires les plans des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce mécanisme - calqué sur le « Say On Pay » qui soumet la rémunération des dirigeants aux votes des actionnaires - se développe pourtant rapidement alors qu'il reste purement consultatif et sans obligation légal" remarquent Les Echos.