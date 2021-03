Les députés PS demandent une commission d'enquête sur la campagne vaccinale.

Le groupe des députés socialistes a adressé un courrier au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, afin de demander la création d'une commission d'enquête consacrée à « la préparation et la gestion de la campagne vaccinale » contre la Covid-19. Les députés demandent aussi un « nouveau comité scientifique auquel le Parlement pourrait avoir accès de manière indépendante ».

Les députés socialistes ont demandé ce lundi 29 mars la création d'une commission d'enquête « sur la préparation et la gestion de la campagne vaccinale » contre la Covid-19. Ils estiment que la « première course contre la montre contre le virus et ses variants a été perdue ». Selon des informations du Figaro, les députés ont adressé un courrier destiné au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM).

« Dès le mois de janvier, nous avions alerté le premier ministre sur la nécessité d'engager une véritable « course contre la montre » à la lumière des projections épidémiques ».

Le groupe politique emmené par Valérie Rabault estime que « nous n'avons pas été en mesure de vacciner assez vite, assez massivement, pour protéger le plus grand nombre possible de nos concitoyens avant l'arrivée de la troisième vague ».

Les députés PS déplorent les failles de la stratégie vaccinale française :

« Les retards de livraison des doses ne sauraient masquer et expliquer à eux seuls la lenteur de la France en matière de vaccination. Pourquoi avoir attendu début mars pour ouvrir la vaccination le week-end ? Pourquoi les doses de vaccin AstraZeneca reçues peinent-elles à être administrées ? Comment la France entend-elle renforcer massivement sa capacité de vaccination pour administrer les plus de 11 millions de doses de vaccin qu'elle devrait recevoir d'ici la fin du mois d'avril ? ».

Les députés socialistes demandent une commission d'enquête qui peut être décidée avec l'accord de la majorité :

« Il nous paraît urgent que notre Assemblée puisse reprendre toute sa place dans la gestion de la crise et son contrôle ».

Une mission d'information sur la gestion de la crise a cessé ses travaux fin janvier. Les députés PS plaident et exigent sa « réinstallation immédiate » ainsi qu'un nouveau « comité scientifique auquel le Parlement pourrait avoir accès de manière indépendante ».

Selon un récent bilan, plus de 7,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, dont 2,6 millions deux doses.