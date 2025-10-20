Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Géopolitiqueil y a 5 heures
Des participants marchent devant un grand écran affichant le logo du géant russe de l'énergie Gazprom lors du Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg (SPIGF) à Saint-Pétersbourg, le 15 septembre 2022.
Des participants marchent devant un grand écran affichant le logo du géant russe de l'énergie Gazprom lors du Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg (SPIGF) à Saint-Pétersbourg, le 15 septembre 2022. © OLGA MALTSEVA / AFP
Machine de guerre russe

Les 27 États membres de l'UE approuvent l'interdiction des importations de gaz russe avant fin 2027

La mesure doit désormais être négociée au Parlement européen.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Les 27 États membres de l'UE approuvent l'interdiction des importations de gaz russe avant fin 2027

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés