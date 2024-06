Législatives : Jordan Bardella promet d’assouplir les règles du DPE

Jordan Bardella lors d'une visite de campagne dans une ferme dans le centre de la France, le 14 juin 2024

Invité de l’émission l’Évènement sur France 2, Jordan Bardella a dévoilé une nouvelle mesure du Rassemblement national pour les élections législatives. « Je lèverai les interdictions liées au diagnostic de performance énergétique », a-t-il affirmé.

« Les interdictions qui sont liées au DPE quand vous voulez mettre en vente votre logement ou le mettre en location sont tellement compliquées que cela immobilise et paralyse aujourd’hui tout le marché du logement », a-t-il asséné au cours de l’émission.

Le DPE, créé en 2006, permet d’estimer la consommation d'énergie d'un logement ou d'un bâtiment, et donc d'évaluer ainsi son impact en termes d'émission de gaz à effet de serre. Depuis le 1er janvier 2023, un logement situé en France métropolitaine est qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement...) est inférieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

L’interdiction des biens les plus énergivores sur le marché locatif concernera à terme les logements classés G à compter de 2025, les logements classés F à compter de 2028 et les logements classés E à compter de 2034.

Toutes surfaces confondues, presque cinq millions de logements sont encore considérés comme des passoires thermiques en France.