Législatives : Jean-Luc Mélenchon exhorte ses électeurs à « arrêter » Emmanuel Macron pour ne pas « lui laisser les pleins pouvoirs » et appelle la gauche à sortir de la « culture de la défaite »

Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé sur la campagne des élections législatives dans le cadre d’un entretien accordé au Journal du Dimanche. Le leader de La France insoumise souhaite obtenir une majorité à l'Assemblée nationale lors du prochain scrutin, prévu les 12 et 19 juin.

Jean-Luc Mélenchon dénonce « la radicalisation antisociale » du chef de l’Etat. Il lance un appel à ses électeurs pour arrêter Emmanuel Macron « maintenant aux élections législatives » :

« Après, ce sera trop tard. Ne lui laissons pas les pleins pouvoirs ».

Jean-Luc Mélenchon explique que ses partisans ont une « frustration gigantesque après les résultats, mais pas de résignation comme en 2017, au contraire ». Il estime qu’avec une majorité de députés LFI, « il ira à Matignon » et « personne dans les négociations (en cours entre les différents partis de gauche, ndlr) ne remet ça en cause ».

Jean-Luc Mélenchon « aimerait » que l'accord à gauche en vue des législatives soit « réglé dimanche » :

« L'union populaire a rassemblé deux fois plus d'électeurs que l'ensemble des autres composantes de la gauche, et cinq fois plus que chacune d'entre elles. (...). Nous garantissons un groupe parlementaire à tout le monde ».

Sans confirmer ou infirmer s'il entrera personnellement dans la bataille des législatives, Jean-Luc Mélenchon explique qu'il pourrait bien être candidat à sa réélection à Marseille :

« Pourquoi voudriez-vous que j'aille ailleurs que dans une circonscription qui m'a donné 55% au premier tour de la présidentielle? ».

Les Insoumis disposent actuellement de 17 députés.