Le trafic de l'aéroport d'Orly dépasse celui d'avant la crise du Covid

Avion

Plus de passagers en août 2022 qu'en août 2019

L'aéroport de Paris-Orly a largement dépassé en août son niveau de trafic de passagers du même mois en 2019, une première depuis le début de la crise sanitaire, selon le groupe ADP.

Orly, spécialisé dans les liaisons intérieures, européennes et ultramarines, a vu transiter le mois dernier 3,13 millions de passagers, soit 107,2% du niveau d'août 2019.

Davantage orienté vers les long-courriers, l'autre grand aéroport géré par l'entreprise en France, Roissy-Charles-de-Gaulle, est resté en retrait à 80,5% du niveau d'août 2019 avec 6,02 millions de passagers.

Le groupe ADP contrôlé par l'État français gère aussi, en direct ou via des filiales, 29 aéroports dans le monde, de Santiago du Chili à Almaty en passant par New Delhi et Amman.