Le syndicat SUD-Rail appelle les cheminots à ne pas contrôler le pass sanitaire

Des voyageurs marchent le long d'un quai pour prendre un train au départ de la gare Montparnasse, à Paris le 19 mars 2021.

Le syndicat SUD-Rail a lancé un appel envers les cheminots afin de les inciter à ne pas réaliser de contrôles sur le pass sanitaire. L'organisation syndicale se dit également prête à appeler à la grève si le gouvernement confirme l'application de sanctions pour les salariés de la SNCF non munis de pass sanitaire.

SUD-Rail a appelé ce lundi 26 juillet les cheminots « à ne pas réaliser de contrôle sur les pass sanitaires », qui deviendront nécessaires à partir d'août pour voyager à bord des TGV, trains Intercités et trains internationaux au départ de la France.

Le syndicat demande aux agents de la SNCF de n'effectuer que « leurs seules missions de sécurité et de contrôle des titres de transport », selon un communiqué.

L'organisation syndicale se dit aussi prête à appeler à la grève si le gouvernement confirme l'application de sanctions pour les salariés de la SNCF non munis de pass sanitaire.

S'il est pour « la vaccination générale à l'échelle mondiale », le « meilleur moyen de stopper la pandémie », SUD-Rail « refuse la contrainte et l'atteinte aux libertés » et « se positionne contre le pass sanitaire », qu'il juge « antisocial » et « discriminatoire ».

Le projet de loi sanitaire, adopté définitivement dimanche par le Parlement, prévoit notamment l'extension du pass sanitaire (test Covid négatif, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement) aux passagers des trains longs trajets, ainsi qu'aux salariés exerçant leur activité à bord. Un salarié sans justificatif à compter du 30 août pourra être suspendu.