Le prince Philip, l’époux de la reine Elizabeth II, est mort à l’âge de 99 ans

La famille royale britannique est endeuillée. L'émotion est vive à Londres. Le prince Philip, l’époux de la reine Elizabeth II, est mort ce vendredi 9 avril, dans la matinée, à l'âge de 99 ans. L’information a été annoncée par le palais de Buckingham dans un communiqué :

« C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d'Edimbourg ».

Le Premier ministre, Boris Johnson, a adressé ses condoléances à Elizabeth II.

Le prince Philip, qui avait été hospitalisé récemment pour un problème cardiaque, est mort « paisiblement ce (vendredi) matin au château de Windsor ».

Le duc d'Edimbourg avait été hospitalisé pendant un mois, en février, à Londres, et avait retrouvé son domicile depuis la mi-mars.

Le prince Philip a accompagné la Reine Elizabeth dans sa mission pendant plus de 70 ans.

Philip Mountbatten a vu le jour le 10 juin 1921 au palais de Mon Repos, sur l'île grecque de Corfou. A sa naissance, il est déjà prince, descendant des rois de Grèce et du Danemark par son père, le prince André de Grèce, et parent des familles princières allemandes par sa mère, Alice de Battenberg.

Il a 18 mois lorsque sa famille est poussée à l'exil. La fin de la Première Guerre mondiale a poussé son oncle, le roi Constantin 1er, à abdiquer. A l'issue de la guerre gréco-turque, fin 1922, les militaires prennent le pouvoir. Le prince et ses parents sont bannis par un tribunal révolutionnaire.

Philip passe d'abord quelques années en France avant d’être envoyé au Royaume-Uni, chez son oncle maternel, George Mountbatten. Il y passe une enfance solitaire.

L'adolescent fait ensuite ses classes dans la Royal Navy, au collège de Dartmouth, l'établissement qui forme les futurs officiers. Un jour de 1939, il sert de chaperon aux deux princesses Elizabeth et Margaret, en visite royale à Dartmouth. La première, qui n'a que 13 ans, tombe sous le charme.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Philip se bat à bord des navires de sa majesté.

Après des fiançailles dans l'intimité, le mariage du prince Philip et d’Elizabeth II est célébré le 20 novembre 1947, en grande pompe, en l'abbaye de Westminster. Le matin, il est devenu Philip Mountbatten, duc d'Edimbourg.

La mort prématurée de George VI propulse Elizabeth sur le trône le 6 février 1952. Philip doit sacrifier sa carrière dans la Royal Navy.

De cette union naissent quatre enfants : Charles en 1948, Anne en 1950, Andrew en 1960 et Edward en 1964.

Le correspondant royal de la BBC a calculé que le mari de la reine Elizabeth a assisté à plus de 22 000 événements publics, prononcé plus de 5 400 discours et rendu plus de 600 visites à l'étranger.

Le prince Philip avait pris sa retraite en 2017, à 95 ans. Il n'était réapparu en public qu'à de rares exceptions : pour les mariages de son petit-fils, le prince Harry, et de ses petites-filles, les princesses Eugenie et Beatrice.

Le prince Philip avait aussi organisé et anticipé les cérémonies dans le cadre de ses obsèques, l'opération « Forth Bridge », avec ses conseillers. Il a ainsi refusé les funérailles fastueuses à Westminster, préférant une cérémonie intime dans la chapelle de Windsor.