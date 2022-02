Le New York Times achète le jeu de mots Wordle

Wordle

"Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons acquis Wordle, le jeu de mots quotidien extrêmement populaire qui est devenu un phénomène culturel. Wordle, qui propose aux joueurs six tentatives pour deviner un mot mystère de cinq lettres, rejoindra le portefeuille de jeux originaux des New York Times Games qui ravissent et défient les amateurs chaque jour" annonce le New York Times.

Le prix d'achat n'a pas été révélé, mais il atteindrait plusieurs millions de dollars. Le jeu est actuellement gratuit pour les joueurs.

"Le Times reste déterminé à devenir l'abonnement essentiel pour toute personne anglophone cherchant à comprendre et à interagir avec le monde. Les Jeux du New York Times sont un élément clé de cette stratégie. Nos jeux offrent déjà un contenu et des expériences originaux et de haute qualité chaque jour. Wordle jouera désormais un rôle dans cette expérience quotidienne, donnant à des millions de personnes supplémentaires dans le monde une autre raison de se tourner vers le Times pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière d'actualités et de vie." ajoute le quotidien.

"Depuis que Josh Wardle, un ingénieur logiciel à Brooklyn, a rendu public le jeu de devinettes en octobre 2021, Wordle a explosé en popularité et est rapidement devenu une obsession quotidienne pour les solveurs. 90 personnes ont joué au jeu le 1er novembre. Près de deux mois plus tard, 300 000 personnes y ont joué. Et maintenant, le jeu compte des millions de joueurs quotidiens."