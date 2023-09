Le ministre de l'éducation Gabriel Attal fait le plein d'annonces pour la rentrée

Le nouveau ministre entend se montrer actif et à l'offensive sur de nombreux sujets, dont le recrutement d'AESH, la généralisation des stages de réussite ou encore la mise en place du pacte enseignant. On en fait le tour pour vous.

Fraîchement arrivé au gouvernement, depuis le remaniement de juillet 2023, le nouveau ministre de l'Education Nationale, Gabriel Attal, remplaçant de Pap Ndiaye, entend se montrer volontaire et offensif sur un certain nombre de sujets liés à l'école. L'occasion pour Atlantico de faire un point sur toutes les principales annonces, pour vous.

Dans un premier temps, le ministre a rappelé lors de sa conférence de rentrée que la grande cause de cette année serait la lutte contre le harcèlement scolaire, reprennant une annonce déjà faite par le président Macron à la suite du suicide de Lindsay, jeune collégienne s'étant ôté la vie en mai dernier et ayant provoqué une émotion nationale. A présent, un élève harceleur devra changer d'établissement, là où le transfert reposait jusque là sur la victime. Un cyber-harcèlement visant un élève d'un autre établissement sera également mieux sanctionné. Le plan pHARe (plan de prévention de harcèlement à destination des écoles) sera également étendu à tous les lycée. La formation des personnels encadrant doit aussi mettre l'accent sur ces thématiques.

Toujours dans l'optique de mieux intégrer les enfants au cadre scolaire, le ministre a annoncé le recrutement d'au moins 6500 AESH (adultes accompagnent des élèves en situation de handicap). Leur nombre était régulièrement critiqué comme profondément insuffisant, par les associations concernées mais aussi par la Défenseure des droits récemment. Reste la question de l'attractivité du métier, avec pour principal frein la rémunération faible pour des responsabilités importantes. M. Attal a annoncé une hausse de "10 à 13" de leur salaire.

Afin de renforcer le niveau des élèves les plus en difficultés, les stages de réussite, proposés à ceux-ci durant les vacances scolaires, vont être généralisés, ce qui avait également été annoncé par M. Macron la semaine dernière. Et pour motiver les professeurs, la rémunération de ces stages sera doublée.

Sur le front de la laïcité, le ministre a confirmé l'interdiction de l'abaya, robe traditionnelle portée par certaines élèves de confession musulmane. Réclamée par un certain nombres de professeurs et encadrants désireux d'un texte clair et protecteur sur la question, M. Attal a annoncé que les chefs d'établissement allaient recevoir un "ensemble de textes" réglementant cette interdiction.

Enfin, le ministre a réservé ses dernières annonces aux personnels enseignants, d'une part pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à revaloriser les salaires, "de 125 à 250€ net en plus par mois, de manière inconditionnelle". De quoi affirmer pour le ministre que "pas un seul professeur titulaire ne touchera moins de 2100 euros net". Par ailleurs, cette rentrée devrait voir le fameux "pacte enseignant" entrer en vigueur : il consiste en une valorisation de certaines tâches déjà effectuées par les professeurs jusque là gratuitement, en échange d'un engagement sur un ensemble de tâches dont du soutien scolaire ou des remplacements automatiques.

En conclusion, à destination des parents inquiets, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'Etat, mis en doute par les syndicats, d'"un professeur devant chaque classe" à la rentrée. Une gageure.