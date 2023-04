Le Mexique continue d'utiliser Pegasus pour espionner les opposants politiques

Une enquête du New York Times basée sur des entretiens, des documents et des téléphones piratés montre que des transactions secrètes ont été menées entre Israël et le Mexique. Selon cette enquête, le Mexique continue d'utiliser illégalement - et en masse - Pegasus pour espionner des opposants, des civils, des défenseurs des droits de l'Homme, des militants anti-corruption ou encore des journalistes. Le logiciel espion serait aussi utilisé pour lutter contre la criminalité, en contribuant au démantèlement de réseaux de maltraitance d'enfants et pour arrêter des barons de la drogue comme le célèbre El Chapo.

Pegasus peut infecter un portable en toute discrétion et extraire tout ce qu'il contient: e-mail, SMS, photo, calendrier. Il peut enregistrer chaque action, même lorsque l'utilisateur à recours à des applications chiffrées, regarder via l'appareil photo du téléphone ou écouter via le micro, même si l'appareil est éteint.

Malgré des premiers signaux d'alertes dès 2017 concernant une utilisation abusive du logiciel par le Mexique, Israël n'a pas ordonné la fin de son usage. L’armée mexicaine serait au coeur de ce dispositif illégal et la seule entité à utiliser le logiciel espion.Le pays aurait même ciblé plus de téléphones portables que n'importe quelle agence gouvernementale dans le monde, malgré les promessesdu président Andrés Manuel López Obrador, élu en 2018.