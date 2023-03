Ce lundi 27 mars, le gouvernement a présenté un plan d’action dont l’objectif est de réduire progressivement les nitrites dans la charcuterie, après un avis rendu par l'Anses confirmant le lien entre cancer et exposition à ces additifs.

Il prévoit des "baisses immédiates d'additifs nitrés" d'environ 20 % d'ici un mois pour les produits de charcuterie de grande consommation, notamment les jambons cuits, les lardons, les rillettes ou les saucissons secs. D'ici six à douze mois, la teneur en nitrites des "produits de la charcuterie les plus consommés en France, notamment les saucisses, saucissons cuits, pâtés, rillettes, andouilles et andouillettes" devra avoir diminué d'environ 25%, et d'au moins 30% pour les jambons, selon un communiqué des ministères de l'Agriculture et de la Santé.