De nombreux magasins britanniques souffrent de problèmes d'approvisionnement.

Le gouvernement britannique, par la voix du ministre du Brexit David Frost, a annoncé qu'il prenait des mesures pour revenir à son système traditionnel de poids et mesures impériaux. Cela doit permettre aux magasins britanniques de vendre des fruits et légumes étiquetés uniquement en livres et en onces, plutôt qu'en grammes et en kilogrammes.

Cette idée a été acclamée par certains partisans du Brexit, qui estiment que le passage au système métrique au fil des décennies est le signe d'une ingérence de l'Union européenne dans la vie quotidienne des Britanniques ; tandis que d'autres estiment que cette mesure semble inutile, en particulier dans un contexte où les employeurs peinent à pourvoir des milliers d'emplois, rendus vacants par le retour des travailleurs européens dans leur pays depuis la mise en oeuvre du Brexit. "A quel point êtes-vous déconnectés pour vous soucier davantage des mesures métriques dans les magasins que de savoir si les travailleurs peuvent se permettre de consommer (...) et mettre de la nourriture sur la table?", a réagi Angela Rayner, cheffe adjointe du parti travailliste.

Les critiques de cette mesure font aussi remarquer que si l'Union européenne exige bien que ses membres utilisent uniquement le système métrique, elle avait accordé une dérogation à la Grande-Bretagne, qui était autorisée à étiqueter ses produits en unités impériales à côté des unités métriques. Il y avait également des exceptions pour les panneaux de signalisation et la bière.

David Frost, le ministre du Brexit, a déclaré jeudi que le passage au système impérial ferait partie des changements plus larges que la Grande-Bretagne effectue pour "tirer parti des nouvelles libertés du Brexit." "Des réglementations trop lourdes ont souvent été conçues et convenues à Bruxelles avec peu de considération pour l'intérêt national britannique", a-t-il déclaré en annonçant l'intention d'introduire une législation pour changer les règles. "Nous avons maintenant l'opportunité de faire les choses différemment et de nous assurer que les libertés du Brexit sont utilisées pour aider les entreprises et les citoyens à avancer et à réussir."

