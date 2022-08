Le Conseil d'Etat donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen

Le Conseil d'Etat a officiellement donné son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, ce mardi 30 août.

Le Conseil d'Etat a officiellement donné son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, a annoncé Gérald Darmanin, ce mardi 30 août sur Twitter :

"Le Conseil d'État valide l'expulsion de M. Iquioussen qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national", a-t-il indiqué.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat a estimé que "les propos antisémites tenus depuis plusieurs années" ainsi que "son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme", constituaient des actes "de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion".

Le Conseil d'Etat estime que cette expulsion ne saurait porter atteinte à la vie privée et familiale de l'imam Iquioussen.

"Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d'Etat annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejette la demande de suspension de l’expulsion présentée par M. Iquioussen", précise le conseil d'Etat.

Hassan Iquioussen est né en France à Denain dans le Nord d’un père mineur arrivé du Maroc dans les années 1930. A 18 ans, il n’avait pas demandé la nationalité française. Hassan Iquioussen est père de 5 garçons et a 15 petits enfants.

Devenu prédicateur, proche des Frères musulmans et de Tariq Ramadan, Hassan Iquioussen est très actif sur les réseaux sociaux. Il cumule 33 millions de vues sur sa chaîne YouTube.

Au printemps dernier, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé en raison de ses prises de positions jugées anti-républicaines.