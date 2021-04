La reine Elizabeth II va célébrer ses 95 ans ce mercredi 21 avril

La reine Elizabeth II s'entretient avec le personnel lors d'une visite au Laboratoire des sciences et technologies de la défense du parc scientifique de Porton Down près de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, le 15 octobre 2020.

Quelques jours seulement après le décès et les funérailles de son mari le prince Philip, la reine Elizabeth II va célébrer son 95ème anniversaire ce mercredi 21 avril. Les festivités qui accompagnent traditionnellement cet événement sont annulées. La reine devrait très sobrement souffler ses bougies avec des membres de sa famille et conformément aux restrictions imposées par la pandémie de Covid-19.

Pour la première fois en plus de soixante-dix ans, la reine va célébrer son anniversaire sans son mari le prince Philip. La rédaction du Telegraph a dévoilé qu’Elizabeth II devrait profiter d'un « déjeuner paisible » avec des membres de sa famille au château de Windsor. Pour respecter les mesures de distanciation qui s'imposent en raison de la pandémie, ses proches vont se relayer toute la journée pour être auprès d’elle, selon des indiscrétions du Mirror.

D’après le quotidien britannique, la princesse Anne sera la première à se rendre à Windsor. Puis viendront ensuite les belles-filles de la Reine, Sophie de Wessex et Camilla Parker Bowles, les épouses respectives du prince Edward et du prince Charles.

Kate Middleton, l’épouse du prince William, devrait passer un peu de temps avec la Reine, mais par webcams interposées.

Selon de nombreux médias britanniques, le prince Harry pourrait avoir retardé son retour aux Etats-Unis pour passer lui aussi un peu de temps avec sa grand-mère.

Avec la période de Covid-19 et de deuil suite à la disparition du prince Philip, les festivités publiques qui accompagnent traditionnellement les anniversaires de la reine ont été annulées. Il ne devrait pas y avoir non plus de nouveau portrait de la reine.