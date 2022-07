La mort de Shinzo Abe : un meurtre choquant qui pourrait changer le Japon

Shinzo Abe

Shinzo Abe n'était peut-être plus le Premier ministre du Japon, mais il restait une figure importante de la vie publique japonaise et probablement le politicien japonais le plus connu des trois dernières décennies souligne la BBC.

Un autre acte de violence politique qui serait tout aussi choquant pour la population locale ? Celui qui vient à l'esprit est l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme en 1986.

Posséder une arme au Japon est extrêmement difficile. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, suivre une formation obligatoire, subir une évaluation psychologique et des vérifications approfondies de ses antécédents, y compris une enquête de voisinage.

Par conséquent, la criminalité armée n'existe pratiquement pas ici. En moyenne, il y a moins de 10 décès liés aux armes à feu au Japon chaque année.

Même les Yakuza, les célèbres gangs criminels évitent les armes à feu parce que les sanctions pour possession illégale n'en valent tout simplement pas la peine.

La sécurité est très détendue au Japon, les hommes politiques vont au coin des rues pour parler aux passants.

Il semble certain que cet assassinat changera le Japon, et sa vision de la sécurité...