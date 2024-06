« La manière de gouverner doit changer » : Emmanuel Macron s’adresse aux Français dans une lettre et confie que la « dissolution était le seul choix possible »

Emmanuel Macron a adressé une lettre aux Français au coeur de la campagne des législatives.

Alors que les membres du gouvernement sont mobilisés sur le terrain dans la cadre de la campagne des législatives, le président de la République a adressé une longue lettre aux Français ce dimanche soir, relayée dans la presse quotidienne régionale. Emmanuel Macron a notamment tenu à justifier son choix de la dissolution de l’Assemblée nationale après la sévère défaite de son camp aux élections européennes. :

« Cette dissolution était le seul choix possible. Cette décision est la seule qui peut permettre à notre pays d’avancer et de se réunir. Je sais que, pour beaucoup d'entre vous, cela a été une surprise qui suscite de l'inquiétude, du rejet, parfois même une colère tournée contre moi. Je la comprends et je l'entends ».

Dans cette lettre, Emmanuel Macron assume avoir voulu couper l’herbe sous le pied des oppositions qui s’apprêtaient à « renverser le gouvernement à l’automne » à l’occasion du vote décisif du projet de loi de finances au Palais Bourbon.

Emmanuel Macron estime que le bloc nationaliste du Rassemblement national et ses alliés « divise » selon lui « la Nation » dans le cadre de cette coalition des droites qui « prétend vous rendre le pouvoir d’achat mais en revenant sur les réformes des retraites ou en faisant des promesses sur le prix de l’énergie, elle augmentera vos impôts ».

Le chef de l’Etat s’en prend aussi au Nouveau Front populaire qui « refuse la clarté sur la laïcité et l’antisémitisme ».

Selon Emmanuel Macron, la « troisième voie » du bloc central peut « à coup sûr faire barrage à l’extrême droite comme à l’extrême gauche au second tour ».

Dans cette lettre, le président de la République se justifie et évoque ses erreurs sur « l’insécurité » et « l’impunité », deux thèmes qui ont selon lui « nourri le choix de certains pour le Rassemblement national ». Il fait la promesse d’apporter « des réponses beaucoup plus fortes et fermes » du gouvernement, si son camp parvenait à s’imposer le 7 juillet.

Dans cette lettre, Emmanuel Macron promet également que « la manière de gouverner doit changer profondément », au regard du « malaise démocratique » qui traverse le pays.

En cas d’arriver au pouvoir de Jordan Bardella à Matignon, Emmanuel Macron souhaite se placer en « protecteur de notre République ».

« Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu’en mai 2027 comme votre président », affirme-t-il, dissipant une possible démission dans les semaines à venir.

A travers sa lettre, Emmanuel Macron incite les électeurs à se mobiliser dans le cadre des législatives :

« L'élection qui vient est un rendez-vous de confiance, grave, sérieux. Ne vous résignez pas. Votez ».

