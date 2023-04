La guerre entre le RN et Médine continue: deux élues portent plainte pour «provocation à la haine»

Deux élues RN de Gironde, dont la députée Edwige Diaz, ont porté plainte mercredi contre le rappeur Médine.

Deux élues RN de Gironde, dont la députée Edwige Diaz, ont porté plainte mercredi contre le rappeur Médine qui a fait mettre en pièces par son public une figurine en papier mâchée décorée de leurs portraits samedi lors d'un concert à Agen. Selon la plainte déposée pour «provocation à la haine ou à la violence», dont l'AFP a pu lire des extraits vendredi, les élues Rassemblement national Edwige Diaz et Julie Rechagneux estiment que le rappeur «s'est rendu coupable d'un appel au lynchage sur (leur) personne».

Samedi soir à Agen, le rappeur a fait détruire une piñata, cet objet décoré que les enfants doivent matraquer pour récupérer bonbons et jouets lors des fêtes d'anniversaire, une tradition importée du Mexique. Geoffroy Gary, le représentant du parti Reconquête! d'Eric Zemmour en Lot-et-Garonne était également visé. Pour Marine Le Pen, les «menaces» de Médine sont «une infamie». «C'est un véritable appel à la violence et à la haine! La justice doit désormais se saisir au plus vite pour faire condamner ces ignominies», a tweeté la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.