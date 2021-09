Grèce

Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont signé mardi un contrat militaire de plusieurs milliards d'euros, portant sur la commande par Athènes de trois frégates dans le cadre du renforcement du «partenariat stratégique» entre la France et la Grèce signale Le Point.

L’acquisition par la Grèce de trois frégates Belharra qui seront construites en France, à Lorient, est un « témoignage de confiance et de démonstration de la qualité de l’offre française », a déclaré Emmanuel Macron

Kyriakos Mitsotakis a précisé que le contrat portait aussi sur une option pour une frégate supplémentaire. Plus tôt ce mois-ci, Kyriakos Mitsotakis avait déjà annoncé l’achat surprise de six chasseurs français Rafale, en plus d’un précédent contrat à 2,5 milliards d’euros, signé en janvier, pour 12 Rafale d’occasion et six neufs.