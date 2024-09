150 rassemblements

La gauche manifeste ce samedi contre le « coup de force » d’Emmanuel Macron après la nomination de Michel Barnier à Matignon

Les forces de gauche et les citoyens ayant voté pour le Nouveau front populaire et La France insoumise se mobilisent ce samedi à travers 150 rassemblements à travers le pays pour dénoncer le choix d’Emmanuel Macron pour Matignon et en réaction à la crise politique.