La France et l'Union européenne condamnent "avec la plus grande fermeté" l'attaque du Hamas contre Israël

Des voitures en feu à la suite d'une attaque à la roquette depuis la bande de Gaza à Ashkelon, dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023.

De nombreux pays européens ont condamné l'attaque surprise menée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre Israël, ce samedi 7 octobre. La France "condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes en cours contre Israël et sa population", a fait savoir le Quai d'Orsay dans un communiqué, selon des informations de France Info. Sur le réseau social X, le président Emmanuel Macron a condamné "fermement" ces attaques et exprimé sa "pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches".

L'Union européenne, par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné "sans équivoque" ces attaques, menées dans les airs et au sol. " Il s'agit de terrorisme dans sa forme la plus méprisable. Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses", a-t-elle déclaré sur X.

En Allemagne, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a témoigné sa "solidarité" auprès d’Israël. L'Italie soutient également "le droit d'Israël à se défendre" contre "l'attaque brutale" en cours " contre des civils innocents". Le gouvernement britannique a dénoncé "sans équivoque les horribles attaques du Hamas contre les civils israéliens". L'Espagne est choquée par la "violence aveugle" de cette offensive.

Les Etats-Unis ont dit être "fermement" aux côtés d'Israël et condamnent "sans équivoque" les attaques des "terroristes du Hamas" après les tirs de milliers de roquettes contre Israël, dans un communiqué. La Maison Blanche "condamne sans équivoque les attaques injustifiées par des terroristes du Hamas contre des civils israéliens".