La croissance chinoise s’essouffle au troisième trimestre, impactée par les déboires immobiliers

Le président chinois Xi Jinping, le 22 octobre 2022

La croissance économique de la Chine s’essouffle au troisième trimestre, malgré une reprise de la consommation, au moment où une crise sans précédent dans l'immobilier pénalise l'activité dans ce secteur-clé de la deuxième économie mondiale. Si ’immobilier a connu durant deux décennies une croissance fulgurant en Chine, les déboires financiers de groupes emblématiques (Evergrande, Country Garden...) alimentent désormais la défiance des acheteurs, sur fond de logements inachevés et de chutes des prix du mètre carré.

Au troisième trimestre, le PIB de la Chine a progressé de 4,9% sur un an, selon Bureau national des statistiques (BNS) mais des analystes interrogés par l'AFP anticipaient un ralentissement plus prononcé (+4,3%).

Malgré certains indicateurs qui ont retrouvé des couleurs, tels que les ventes au détail, les ménages restent prudents dans leurs dépenses. « La demande intérieure reste insuffisante tandis que les bases de la reprise économique doivent davantage être consolidées », a estimé devant la presse un responsable du BNS, Sheng Laiyun.

Dans le secteur de l’immobilier, les investissements accusent un repli de 9,1% sur un an sur la période janvier-septembre. Cette contraction est plus prononcée que celle du premier semestre (-7,9%).

Le chiffre officiel de la croissance en Chine, éminemment politique et sujet à caution, reste toujours scruté de près compte tenu du poids du géant asiatique dans l'économie mondiale. Il est toutefois trompeur, car la comparaison se fait toujours avec la même période un an plus tôt. Or en 2022, l'activité était largement pénalisée par les restrictions draconiennes contre le Covid-19.

D'un trimestre à l'autre, base de comparaison plus réaliste, la croissance du géant asiatique accélère à +1,3%, après +0,8% sur la période juillet-septembre. Pour atteindre son objectif d’ « environ 5% » de croissance cette année, le pays aurait besoin d’un plan de relance massif, estiment certains économistes. L'an dernier, le PIB du géant asiatique avait progressé de 3%, loin de l'objectif officiel.