Le président de la CPME François Asselin a considéré ce mercredi 3 juillet que la France avait perdu un trimestre de croissance en raison des incertitudes générées par la dissolution. Ce dernier parle même de « chance » dans ce contexte étant donné que « cette période politique arrive à un moment où il va y avoir bientôt les vacances d’été ».

En économie, il y a « toujours l'homme invisible qui s'appelle la confiance, et elle s'appuie sur la stabilité, sur la lisibilité ». « Dans un environnement peu lisible, un entrepreneur se met en mode 'pause' (...) avant d'appuyer sur le bouton pour investir, pour embaucher ».

S’agissant des différents programmes, François Asselin a estimé que « dans tous les cas on a perdu ». Il qualifie le programme du Nouveau Front populaire « d’effrayant » et estime que le choix se joue entre le RN qui est « perfectible » et celui « d'une coalition improbable de centre-gauche où on a déjà remis en question le décret sur l'application de la réforme de l'assurance-chômage et où on parle de réintroduire l’ISF ».

Pour François Asselin, « toute politique qui dévierait de la politique de l'offre serait catastrophique à moyen terme pour notre pays (...) et personne, quelle que soit demain la couleur de l'hémicycle, ne pourra échapper à ce principe de réalité ». « À la moindre faute de carre en matière économique, la sanction sera immédiate de la part des marchés, qui sont ceux qui nous prêtent de l’argent », a-t-il prévenu.