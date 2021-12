L'Union européenne va proposer des règles pour améliorer les droits des travailleurs des plateformes numériques 

Les plateformes numériques emploient de plus en plus de personnes dans le monde, dans des conditions parfois peu claires et défavorables. La question du statut des coursiers de Deliveroo et Uber se pose notamment sur la question du salariat ou du statut indépendant.

La Commission européenne va proposer des mesures afin de garantir des conditions de travail décentes aux travailleurs de plateformes numériques, d'après la rédaction de Politico