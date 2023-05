L'Ukraine renonce aux commémorations du 9 mai afin de se démarquer de la Russie

L'Ukraine va renoncer à toute commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai.

Volodymyr Zelensky va soumettre au Parlement un projet de loi déclarant le 8 mai comme « Jour de la mémoire et de la victoire sur le nazisme ». La Russie commémore historiquement cette victoire le 9 mai.

L'Ukraine va renoncer à toute commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai, conformément à la tradition soviétique et russe, et célébrera désormais ce jour le 8 mai avec « le monde libre », a annoncé ce lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'après des informations du Figaro.

Les pays occidentaux marquent l'anniversaire de la capitulation allemande le 8 mai mais Moscou a toujours retenu la date du 9 en raison d'une différence de fuseaux horaires.

Les commémorations du 8 mai, « c'est l'histoire de notre peuple, de nos alliés, du monde libre. Aujourd'hui nous la rendons à notre peuple », a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo à l'occasion de la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Volodymyr Zelensky a précisé qu’il soumettrait lundi au Parlement un projet de loi déclarant le 8 mai comme « Jour de la mémoire et de la victoire sur le nazisme dans la Seconde Guerre mondiale ».

Le dirigeant ukrainien a également indiqué avoir signé un décret sur l'instauration d'une « Journée de l'Europe » le 9 mai :

« Aujourd'hui, comme il y a 80 ans, l'Ukraine se bat contre le mal total. Aujourd'hui, comme il y a 80 ans, nous nous appuyions sur la force conjointe des peuples libres et nous savons que nous allons toujours faire partie d'une Europe libre qui ne se soumettra jamais au mal ».

Cette allocution du dirigeant ukrainien intervient à l'occasion des célébrations mondiales du 8 mai et à la veille d'un grand défilé militaire à Moscou.

Depuis 2015, les commémorations ukrainiennes se déroulaient non seulement le 9 mai mais aussi le 8, baptisé « Jour de la mémoire et de la réconciliation », en signe de rapprochement avec la tradition européenne.