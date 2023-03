L’Incorrect : Stanislas Rigault (Génération Z), Guilhem Carayon (jeunes LR) et Pierre-Romain Thionnet (RNJ) défendent l’union des droites et évoquent leur rêve de « gagner ensemble »

Stanislas Rigault, le président du mouvement "Génération Z", aux côtés du sénateur Stéphane Ravier, de la présidente du Mouvement conservateur Laurence Trochu et de Marion Maréchal lors d'un hommage à Samuel-Paty, le 15 octobre 2022.

Stanislas Rigault, Guilhem Carayon et Pierre-Romain Thionnet ont accordé un entretien croisé au magazine L'Incorrect. L'Opinion révèle quelques extraits de l'interview.

Après la lutte intestine entre Eric Ciotti et Aurélien Pradié sur la réforme des retraites, le numéro du mois de mars de L’Incorrect pourrait susciter une nouvelle crise au sein des Républicains. Stanislas Rigault (Génération Z), Guilhem Carayon (jeunes LR) et Pierre-Romain Thionnet (RNJ) ont en effet accordé un entretien croisé au magazine L'Incorrect.

La rédaction de L'Opinion a pu lire l'interview. L’entretien croisé avec le patron du RNJ et de Génération Z dans le magazine l’Incorrect pourrait poser des difficultés à Guilhem Carayon, le patron des jeunes LR. Beaucoup de questions se posent sur la réaction des cadres et des élus Les Républicains suite à la publication de cet entretien.

La Une de L’Incorrect « Les Républicains – Reconquête ! – Rassemblement National : Les jeunes coupent le cordon » laisse présager d’une certaine liberté de ton et d’un engagement fort de la part des jeunes au sein de ces mouvements politiques.

Sur la photo de couverture du magazine, Guilhem Carayon, président des Jeunes LR, regarde Stanislas Rigault, patron de Génération Z, qui se tourne vers Pierre-Romain Thionnet, nommé récemment par Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national de la jeunesse (RNJ).

A la question, « faites-vous parti du même camp ? », Pierre-Romain Thionnet du RNJ, Stanislas Rigault de Génération Z et Guilhem Carayon de LR ont répondu globalement oui.

A travers cette une de L’Incorrect et avec cette interview, le spectre de l’union des droites fait donc son grand retour.

Prônée par Eric Zemmour et Marion Maréchal lors de la campagne présidentielle, l'union des droites a donc encore de l'avenir.

A la question « Diriez-vous que vous appartenez au même camp que l'on pourrait qualifier de national et que vous avez plus de points communs que de divergences? », Pierre-Romain Thionnet, président du Rassemblement national de la jeunesse (RNJ), répond par l'affirmative.

« Avec Stanislas (Rigault), nous avons un fond programmatique quasiment identique », estime-t-il, indiquant ensuite que « pour Guilhem (Carayon), la question est plus une question de génération » :

« Je ne me sens pas proche de nombre d'aînés de son parti, mais quand je discute avec lui ou d'autres jeunes LR, j'ai le sentiment que nous appartenons au même camp et que nous parlons le même langage. (…) Pour ne pas vivre quinze ans de notre vie sous ce régime macronien, j'espère que nous combattrons ensemble ».

Dans l'interview, Guilhem Carayon ne dément pas vraiment les propos de son collègue. Le président des jeunes LR juge que « l'avantage de notre génération de droite est que l'on se connaît tous » :

« Nos différends peuvent être clairs mais nous traitons les uns avec les autres avec respect et sans tabou », estime-t-il. Il considère que lui et ses deux collègues ont « en commun d'avoir souvent dû affronter les milices d'extrême gauche à l'université, leur intolérance et leur violence ».

Guilhem Carayon « reste convaincu que le candidat de LR sera non seulement le seul capable de remporter une élection présidentielle mais aussi et surtout de relever les défis immenses auxquels est confronté notre pays ».

Contacté par BFMTV, Guilhem Carayon a tenu à préciser ses propos et se montre cependant plus ferme quant à un éventuel partenariat entre les différentes forces politiques à droite :

« Je ne crois pas à l'union des droites qui est une chimère mais c'est l'ADN des gaullistes de rassembler tous les Français au-delà des partis ».

Stanislas Rigault dans l’entretien pour L’Incorrect défend l’union des droites :

« Si des divergences réelles existent, je mets au défi tous les lecteurs de cet entretien croisé de nous classer comme adversaires. (…) Au fond, je suis certain que face à l'enjeu de civilisation qui attend notre génération, nous finirons par travailler ensemble, pour gagner ensemble ».

Selon le président de Génération Z, « si ce n'est pas la raison, ce sont les dangers qui nous l'imposeront. (…) Ce dialogue est un premier chemin ».

Cette interview risque de susciter de vives réactions au sein de la direction des Républicains ou du Rassemblement national.

Selon des informations de BFMTV, Eric Zemmour, leader de Reconquête, a salué cet entretien :

« Bravo à ces jeunes. Ils assument que l’identité nous rassemble et semblent comprendre mieux que leurs aînés que la fin du cordon sanitaire et le dialogue en vue de l’union des droites sont nécessaires à la victoire de nos idées ».