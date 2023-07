L'incendie de Rhodes est à l'origine de la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce, afin de venir en aide aux habitants et aux touristes pris au piège

Des touristes visitent le site archéologique de l'ancienne Acropole à Athènes le 13 juillet 2023, alors que la Grèce est touchée par la canicule.

Alors que la Grèce est concernée par la canicule en ce mois de juillet, un violent incendie ravage l’île grecque de Rhodes. Près de 30.000 habitants et touristes ont dû évacuer leurs lieux de résidence, ce samedi 22 juillet.

Selon la porte-parole de la police, Konstantia Dimoglidou, il s’agit de « la plus grande évacuation jamais effectuée en Grèce (...) Tout s'est bien passé. Tout le monde, surtout les touristes, suivait ce que nous avions commandé ».

Les feux, qui se sont déclarés mardi après-midi alors que la Grèce fait face à une canicule exceptionnellement intense, sont désormais hors de contrôle et progressent vers les villes côtières, notamment à Kiotari et Lardos, à l'est de l'île.

Plus d’une vingtaine de bateaux ont participé à une opération d’évacuation coordonnée par les garde-côtes ce samedi.

Environ 2.000 personnes ont été évacuées par bateau, et 30.000 personnes - touristes comme résidents - ont pu quitter les zones menacées pour être mises à l’abri pour la nuit dans des gymnases et écoles, selon les autorités locales.

Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de touristes réunis sur des plages, attendant des instructions.

Selon le chef adjoint des pompiers, Yannis Artapoios, cet incendie, qui a démarré dans une montagne du centre de l'île, est le plus difficile auquel aient été confrontés les pompiers de Rhodes. Cinq hélicoptères et 173 pompiers sont engagés pour combattre le feu. Trois hôtels dans le secteur de Kiotari ont subi des dégâts et des maisons et une église ont été détruites à Laerma, à l’intérieur de l’île.

Cet incendie survient alors que la Grèce vit « probablement » la plus longue canicule jamais enregistrée dans son histoire, selon Kostas Lagouvardos, directeur de recherche de l'Observatoire météorologique national.