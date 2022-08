L’imam Hassan Iquioussen serait fiché S depuis 18 mois

Hassan Iquioussen serait fiché S depuis 18 mois.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait appel devant le Conseil d’Etat à la suite de la décision du tribunal administratif (TA) de Paris de suspendre l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen. L’instance judiciaire a estimé que cette expulsion porterait « une atteinte disproportionnée » à sa vie « privée et familiale ». D’après des révélations du JDD, Hassan Iquioussen serait fiché S depuis 18 mois.

L’imam, né en France et de nationalité marocaine, avait été signalé dès 1995 par les services de sécurité intérieure. En 1994, il avait incité des jeunes filles, d’origine maghrébine et scolarisées au lycée Faidherbe de Lille, à refuser de retirer leur voile pour aller en cours.

Hassan Iquioussen est accusé par les autorités françaises d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et « anti-femmes » lors de prêches et de conférences tenus il y a près de 20 ans pour certains.

Le Conseil d’Etat devra rendre son verdict d’ici à la fin de l’été à la suite de l’appel de Gérald Darmanin.

Hassan Iquioussen a aussi été condamné pour un abattage rituel irrégulier.

Pour le ministère de l’Intérieur, l’enchaînement sur une longue période de déclarations antisémites, portant atteinte aux lois républicaines ou bafouant le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, rendait l’expulsion incontestable.

Dans son argumentation à l’audience du tribunal administratif, la représentante du gouvernement avait cité plusieurs exemples jugés édifiants, dont certains sont toujours visibles sur YouTube. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes : « Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n’y changeraient rien, lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs ».

Le TA a toutefois entendu les contre-exemples présentés par l’avocate de l’imam dans lesquels celui-ci récusait notamment toute haine des juifs. « Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait réitéré des propos antisémites postérieurement à 2014 », indique ainsi le tribunal.

Il lui apparaît en dernier ressort qu’une mesure d’expulsion d’Hassan Iquioussen, alors qu’il est né en France et y réside avec ses cinq enfants, serait « une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ».

