L'homme suspecté d'avoir tué 3 Kurdes à Paris a été mis en examen et placé en détention provisoire

Justice

Le suspect est accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat, de détention d'arme, et de port d'arme

La garde à vue de l'homme suspecté d'avoir, vendredi dernier, tué trois Kurdes à Paris s'est terminée ce lundi écrit France Info.

William M. (un Français âgé de 69 ans) a été mis en examen, pour "assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion", "tentative d’assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion", "acquisition et détention non autorisées d’arme de catégorie B" et "port d’arme de catégorie B prohibé". Il a été placé en détention provisoire.

Ce même lundi une marche en souvenir des victimes a eu lieu à Paris. Le cortège est par parti de la rue d'Enghien où les Kurdes ont tués, jusqu'à la rue Lafayette, où trois militantes kurdes ont été tuérs il y a 10 ans, le 9 janvier 2013.

Ce lundi, le gouvernement turc a convoqué l'ambassadeur de France en Turquie pour dénoncer la "propagande anti-Turquie" en France souligne Le Monde