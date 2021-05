L'épidémie continue de reculer, mais le taux d'incidence reste élevé à Lille, Paris, ou dans la Seine-Saint-Denis

Alors que le déconfinement du 19 mai approche, selon les derniers chiffres de Santé Publique France, en moyenne, le taux d’incidence a baissé à 165, mais c’est sans compter de fortes disparités régionales, 234 à Lille, 270 à Paris, presque 300 en Seine-Saint-Denis, dépassant le seuil d’alerte maximale fixée à 250 contaminations pour 100 000 habitants souligne Le Parisien.

Pour l’épidémiologiste Mircea Sofonea, le virus circule à un niveau bien plus élevé que lors du premier déconfinement et la situation reste fragile, mais il reconnaît que le déconfinement annoncé est progressif : « C’est assez bien vu de la part de l’exécutif, note Mircea Sofonea. Il y a deux semaines entre chaque échéance, ce qui permet d’évaluer l’impact sur les hospitalisations et d’ajuster les contraintes si cela s’avère nécessaire. »