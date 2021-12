L'ONU a prévu que le produit intérieur brut de l'Afghanistan se contracterait de 20%

Après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, l’ONU s’alarme de la situation économique du pays. L'effondrement économique de l'Afghanistan est l'un des pires de l'histoire, selon l'ONU. Abdallah Al Dardari, chef du Programme des Nations Unies pour le développement en Afghanistan et ancien vice-Premier ministre syrien s’est exprimé sur ce sujet, selon des informations de la rédaction de The New York Ledger :

« [C'est] une contraction économique que nous n'avons jamais vue auparavant. Même en comparante avec le Venezuela, le Liban… Nous n'avons pas vu une baisse aussi immédiate et abrupte ».

Selon L'ONU, le produit intérieur brut de l'Afghanistan devrait se contracter de 20% durant l'année suivant la prise de contrôle du pays par les talibans. Un rapport du Programme des Nations unies pour le développement publié mercredi a indiqué qu'une telle contraction s’est produite au bout de cinq ans de guerre civile en Syrie et que cette situation devrait s'aggraver en Afghanistan et connaître un recul de 30% l'année prochaine.

La forte baisse économique souligne la fragilité de l'Etat afghan malgré les milliards de dollars d'aide des Etats-Unis.

Le Programme des Nations unies pour le développement a prévu que le revenu par habitant en Afghanistan chuterait à 350 dollars l'an prochain contre 500 dollars en 2020.

Les réserves de devises étrangères de l'Afghanistan, qui s'élèvent à près de la moitié des 20 milliards de dollars de PIB annuel du pays, ont été gelées peu de temps après la prise de pouvoir par les talibans cette année, entraînant une crise de liquidités.

Neuf Afghans sur dix devraient tomber en dessous du seuil de pauvreté d'ici l'année prochaine. Plus de la moitié des 39 millions d'habitants ont besoin d'une aide alimentaire, et environ un quart est confronté à une insécurité alimentaire « d'urgence » et à une famine potentielle.

Le PNUD a indiqué que les mesures des talibans accéléraient la crise, notamment sur le rôle des femmes au cœur de l’économie afghane. La décision des talibans de restreindre le travail des femmes et l'éducation des femmes aura un important coût économique. Selon le PNUD, la perte d'emplois féminins pourrait coûter jusqu'à un milliard de dollars, soit 5% du PIB, et réduire la productivité en Afghanistan.