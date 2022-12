L'Assemblée nationale vote à l'unanimité l'augmentation du montant des retraites des agriculteurs à partir de 2026

Les députés ont voté pour une augmentation du montant des retraites des agriculteurs à partir de 2026.

L'Assemblée nationale a voté jeudi à l'unanimité une proposition de loi LR pour améliorer le montant des retraites des agriculteurs. Ce dispositif doit permettre d’avoir un mode de calcul plus favorable de la retraite des agriculteurs non salariés, à partir de 2026.

Adopté à l'unanimité en première lecture, ce texte du député Les Républicains Julien Dive prévoit de calculer, à partir de 2026, la retraite de base sur « les seules vingt-cinq meilleures années » de revenu des chefs d'exploitations agricoles et non plus sur toute la carrière.

Pour obtenir l'adoption de ce texte, retoqué en commission, Julien Dive avait accepté de reculer à janvier 2026, contre 2024, l'entrée en vigueur de cette mesure. Le texte va maintenant être étudié au Sénat.