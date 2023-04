L'algorithme de Twitter redonne de la visibilité aux comptes d'Etat russes, chinois et iraniens

Entre août 2020 et début avril 2023, Twitter avait inscrit dans ses conditions d'utilisation la règle suivante : « en ce qui concerne les comptes détenus par des médias affiliés à l'Etat, Twitter ne recommandera pas et n'amplifiera pas la visibilité de ces derniers aux utilisateurs ». Mais depuis le 21 avril, la plateforme a complètement supprimé cette mention de ses conditions d’utilisation.

« De nombreux médias anciennement présentés comme affiliés à l'état publient des contenus destinés à exercer de l'influence et répandent de la désinformation ou de la propagande dans ce but », indique le laboratoire de recherches américain Digital Forensic Research Lab (DFRLab). « Bien que les informations en accès libre ne permettent pas de visualiser les algorithmes de Twitter, analyser les données de la plateforme permettent d'estimer les dates à laquelle ces changements sont survenus », continue la cellule de recherche.

Pour le DFR Lab, c'est bien une évolution de l'algorithme du réseau social qui est la cause de ces changements brusques. Pour le démontrer, le DFR Lab s'est notamment concentré sur des comptes chapeautés par trois médias: le média russe RT (dont le compte français a été supprimé de Twitter l'année dernière) , le média chinois CGTN (Chine) et PressTV (Iran). En tout, 42 comptes liés à ces trois médias ont été observés, avec une concentration sur les comptes les plus actifs depuis le début de l'année 2023. Et après une diminution de leur nombre d'abonnés, ils sont remontés en flèche au cours d'une période précise.

La courbe d'évolution du nombre d'abonnés de RT Arabic. © DFR Lab

La courbe d'évolution du nombre d'abonnés de RT Com. © DFR Lab

« Bien que de multiples facteurs puissent contribuer à cette remontée, son aspect soudain et simultané, après une période de déclin, indique un changement à l'échelle de la plateforme fin mars », précise le DFR Lab.