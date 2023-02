Joe Biden effectue une visite surprise à Kiev, sa première depuis le début de la guerre

Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev ce lundi 20 février et a rencontré Volodymyr Zelensky.

A la surprise générale, alors que le président américain était officiellement attendu à Varsovie, Joe Biden a rencontré Volodymyr Zelensky ce lundi à Kiev. C’est la toute première fois que le président américain se rend en Ukraine depuis le début du conflit, à quelques jours du premier « anniversaire » de ce conflit qui a débuté le 24 février 2022.

Volodymyr Zelensky a accueilli cette visite avec enthousiasme, saluant selon des médias ukrainiens « un signe important de soutien » pour son pays.

Le programme annoncé du déplacement de Joe Biden en Europe ne mentionnait pas de visite en Ukraine. Le dirigeant amércian devait arriver ce lundi à Varsovie, capitale devenue le pivot de l'aide occidentale à Kiev, afin de rassurer ses alliés sur sa détermination à poursuivre son soutien face à la perspective d'une guerre longue.

Joe Biden doit aussi rencontrer les dirigeants des neuf pays de Bucarest (B9), qui constituent avec la Pologne le flanc oriental de l'OTAN et qui sont les plus préoccupés par la menace russe : la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Bulgarie, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie.

Au cours de la visite de Joe Biden à Kiev, selon des journalistes présents sur place, les alertes antiaériennes auraient retenti dans la capitale ukrainienne.