Lycée

Plus de double contrôle mais soit un contrôle continu, soit un contrôle terminal

il y aura bien une réforme de la réforme du bac. Alors que l’examen nouvelle formule vit, en ce mois de juin, sa première édition complète (en classe de 1re et de terminale), le ministère de l’éducation a confirmé, lundi, par le biais de projets d’arrêté et de décret transmis aux syndicats représentatifs de l’école, son intention d’infléchir dès l’année scolaire 2021-2022 certaines des modalités de l’évaluation remarque Le Monde.

Le « bloc » de contrôle continu composé pour 10 % des moyennes de l’année et, pour 30 %, de devoirs sur table – baptisés « épreuves communes » – convoqués sur deux années (en 1re et en terminale), ne serait plus basé que sur les notes du livret scolaire.

« Désormais, aucun [enseignement] ne serait évalué de manière cumulative par le contrôle continu et par le contrôle terminal », explique-t-on Rue de Grenelle.

Une autre inflexion porte sur les enseignements optionnels, qui pourraient revenir en grâce sur la base de « coefficients supplémentaires ». Une option suivie pendant 1 ou 2 ans apporterait 2 à 4 % de coefficient en plus au candidat.