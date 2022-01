Jean-Michel Blanquer ne veut pas «passer pour le père Fouettard»

Jean-Michel Blanquer

Protocole sanitaire, grève des enseignants : le ministre de l'Education affronte la tempête et assume

« Jean-Michel, à chaque fois qu’il parle, c’est le bordel », tacle un de ses homologues. « Il a intérêt à vite remettre de l’ordre », embraye un influent conseiller d’Emmanuel Macron cité par Le Parisien.

D’autres se sont agacés de la méthode choisie par le ministre de l'Education pour communiquer auprès du grand public sur les nouvelles mesures : à savoir une interview publiée la veille au soir de la rentrée sur notre site Internet, et le jour J dans la version papier de notre journal ajoute Le Parisien.

"Même le chef de l’État y est allé de son petit commentaire, il y a une semaine, dans nos colonnes, lors du face aux lecteurs où une institutrice regrettait de « découvrir souvent les annonces de nouveaux protocoles dans les médias plutôt que par la hiérarchie ». « Vous avez raison, je vous donne le point », lui a répondu tac-au-tac Emmanuel Macron".

Mais, toujours, selon Le Parisien : "L’idée de communiquer alors par voie de presse et via les boîtes mails des responsables d’établissement est alors validée…. par Matignon et l’Élysée."

« C’est un peu paradoxal de passer pour le père Fouettard qui met des contraintes qu’on me demande de poser, alors que je fais justement tout pour maintenir l’école ouverte », s’étonne en privé le principal intéressé. cité par Le Parisien.