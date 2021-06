Jean-Luc Mélenchon dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

Le leader de La France Insoumise a dénoncé la dernière publication du Youtubeur Papacito , « Le gauchisme est-il pare-balles ? ». Jean-Luc Mélenchon a transmis un signalement auprès de la plateforme Phraros, selon des informations de BFMTV. Il a également décidé de porter plainte contre le Youtubeur :

« Cette fois-ci, il s'agit carrément d'appel au meurtre. Je viens de le signaler à Pharos et au commandant militaire du palais Bourbon. J’appelle les organisateurs de campagnes flétrissantes – militants politiques et médias – à mesurer leurs responsabilités dans ce contexte. Que fasse réfléchir la vision de l’extrait que je publie ici. Elle vient d’un gros compte d’extrême droite, influent sur YouTube. C’est celui de « Papacito. […] Nous portons plainte individuellement, je le ferai, et collectivement ».

Les deux personnes dans cette vidéo, dont Papacito, se tiennent de part et d'autre d'un mannequin et sont revêtus de treillis et d'accoutrements militaires. Le mannequin est affublé d'un vêtement orange sur lequel est notamment inscrit « Je suis communiste ». Il porte une casquette estampillée d'un marteau et d'une faucille. A la fin de la vidéo, l'un des deux hommes s'en prend violemment au mannequin à l'aide d'une arme blanche.

Dans sa vidéo, Papacito dit notamment vouloir vérifier « si le matériel du mec qui vote Mélenchon lui permet de résister à une attaque terroriste potentielle sur le territoire ».