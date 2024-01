Intempéries dans le nord de la France : près de 200 évacuations depuis dimanche, 1 450 foyers privés d’électricité

La rivière Laita en crue à Quimperlé, dans l'ouest de la France, le 2 janvier 2024.

Elle précise que 48 nouvelles évacuations ont été réalisées cette nuit, en lien avec la vigilance rouge aux crues dans le département, portant le total à 198 depuis dimanche. Par ailleurs, 153 interventions ont eu lieu et 1 450 foyers sont privés d'électricité à cause des intempéries. Plus de 2 000 personnes sont également concernées par des restrictions des usages de l'eau.

Le Pas-de-Calais est toujours placé en vigilance rouge pour crues et en vigilance orange pour pluies et inondations pour la journée de mercredi. Par ailleurs, l'Aisne a rejoint les six départements qui étaient déjà en vigilance orange pour crues mardi : le Finistère, le Nord et la Meurthe-et-Moselle, mais aussi les Ardennes, la Meuse et la Moselle.